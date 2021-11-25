Sultangazi'de doğaya saygı duyan bir nesil yetiştirmek istiyoruz

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - Sultangazi Belediyesi çocuklara bitki yetiştirme kitleri dağıttı. Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Doğaya saygı duyan bir nesil yetiştirmek istiyoruz" dedi.

Sultangazi Belediyesi'nin gerçekleştirdiği proje kapsamında öğrencilere bitki yetiştirme kiti dağıtıldı. Çocukların kendi yiyeceklerini kendilerinin yetiştirmesi hedefleniyor. Roka, dereotu, maydanoz ve tere olmak üzere 4 çeşit bitkinin yer aldığı kitler, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un katılımıyla öğrencilere dağıtıldı.

"ÇOCUKLARIMIZ YETİŞTİRMEYİ ÖĞRENSİN İSTİYORUZ"

Sultangazi 75. Yıl İlköğretim Okulu'nda gerçekleşen etkinlikte konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Sultangazi'de bulunan ilkokullarda bu etkinliği devam ettireceğiz. Çocuklarımıza doğaya ve insana saygıyı öğretme adına küçük bir dokunuş yapıyoruz. Çocuklarımıza 4 farklı bitkiyi verdik. Dereotu, maydanoz, tere ve roka dağıttık. Çocuklarımız öncelikle yetiştirmeyi öğrensin istiyoruz. Bunun değerini bilsin istiyoruz. Bu ürünlerin kendileri için ne kadar kıymetli olduğunu anlamalarını istiyoruz. Çocuklarımıza doğa, çevre ve insan duygusunu aşılamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"ÇOCUKLAR GÜLÜNCE BİZLER DAHA MUTLU OLUYORUZ"

Başkan Dursun sözlerini şöyle noktaladı: "Çocuklar geleceğimiz. Geleceğe iyi bireyler olarak yetiştiği zaman topluma çok daha faydalı olacaklar. Bu sayede de ürettiklerinin değerini bilecekler. Bu küçük dokunuşlar çocuklarımızın geleceğinde daha bilinçli bireyler olmalarını sağlayacak. Bugün güzel bir işe imza attık. Belediyemiz adına hayırlı olsun. Çocuklarımız gülünce bizler daha çok mutlu oluyoruz. Küçük bir bitki kitinin tek başına bir anlamı olmayabilir. Gelecek açısından büyük bir önem sahip olduğunu biliyoruz. Doğaya saygı duyan bir nesil yetiştirmek istiyoruz" dedi.