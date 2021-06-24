SULTANGAZİ'DE DİREKSİYONDA EPİLEPSİ KRİZİ GEÇİREN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI
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SULTANGAZİ'DE DİREKSİYONDA EPİLEPSİ KRİZİ GEÇİREN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de iddiaya göre epilepsi krizi geçiren sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, önce 2 araca, ardından bariyerlere çarptı.

SULTANGAZİ'de iddiaya göre epilepsi krizi geçiren sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, önce 2 araca, ardından bariyerlere çarptı. Kamyonette sıkışan sürücü ile yanında bulunan oğlu, çevredekiler ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Atatürk Bulvarı üzerindeki Osmangazi Altgeçidi'nde meydana geldi. İddiaya göre; epilepsi hastası olduğu öğrenilen 34 FHL 82 plakalı kamyonet sürücüsü, altgeçitten geçerken fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada önce aynı yönde giden 34 LNJ 575 plakalı servis minibüsüne çarpan kamyonet, daha sonra Hüseyin Bayraktar idaresindeki otomobile çarptı. Bariyerlere çarparak durabilen kamyonetteki epilepsi hastası sürücü ve oğlu yaralandı. Epilepsi hastası sürücü ve oğlu, çarpmanın etkisiyle kamyonette sıkıştı. Kazaya karışan araç sürücüleri ve çevredekiler, yaralılara müdahale etti, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan yaralıları çıkardı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle, polis ekipleri tarafından trafik akışı tek şeritten sağlanırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinde kaldırıldı.

"KRİZ GEÇİRMİŞ"

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Hüseyin Bayraktar, "Hanımı işe bırakmaya gidiyordum. Normal istikametimizde giderken 34 FHL plakalı kamyonet, servis minibüsüne hızlı bir şekilde vurdu. Çok hızlıydı. Çarptığı minibüs, yaklaşık 150 metre gitti. Daha sonra bana vurdu. Ben de bariyere çarpmamak için aracımı döndürdüm. Bir sıkıntımız yok, çok şükür kurtulduk. Aşağı geldiğimizde vuran arkadaşımızın ağzı burnu köpük içindeydi. Yüksek ihtimalle rahatsızlanmış. Kriz geçirmiş. Çocuğu bağırıyordu. Hemen müdahale etmeye başladık. Başka arkadaşlar da geldi. Durumu iyi" dedi. Öte yandan çevredeki vatandaşlar, altgeçidin üzerinden kaza yerindeki çalışmaları izleyerek cep telefonları ile kaydetti. Kazada, yaralanan kamyonet sürücü ve oğlunun kurtarılma anları kameralara yansıdı.

SULTANGAZİ'DE DİREKSİYONDA EPİLEPSİ KRİZİ GEÇİREN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI
SULTANGAZİ'DE DİREKSİYONDA EPİLEPSİ KRİZİ GEÇİREN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI
SULTANGAZİ'DE DİREKSİYONDA EPİLEPSİ KRİZİ GEÇİREN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI
SULTANGAZİ'DE DİREKSİYONDA EPİLEPSİ KRİZİ GEÇİREN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI
SULTANGAZİ'DE DİREKSİYONDA EPİLEPSİ KRİZİ GEÇİREN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI
SULTANGAZİ'DE DİREKSİYONDA EPİLEPSİ KRİZİ GEÇİREN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI
SULTANGAZİ'DE DİREKSİYONDA EPİLEPSİ KRİZİ GEÇİREN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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