SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıktı

İSTANBUL Sultangazi'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü refüje çıkarak, ağaç ve aydınlatma direğine çarparak devirdi. Otomobilde sıkışan sürücünün yardımına, tesadüfen yoldan geçen sağlık ekipleri koştu.

Olay, öğle saatlerinde Malkoçoğlu mahallesi Sultangazi istikametin de yaşandı. Seyir halinde ilerleyen bir tırın sıkıştırması sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücü, orta refüjde bulunan yeşil alana çıktı.

Araç önce ağaçları ardında da aydınlatma direğine çarparak devirdi. Otomobilde sıkışan sürücünün yardımına, tesadüfen yoldan geçen sağlık ekipleri koştu. Araçtan çıkartılan sürücü kazadan yara alamadan kurtuldu.

Kaza, anını anlatan otomobil sürücüsü Ali Gülap, "Aracımı muayene istasyonuna götürmüştüm dönüşte yolda radar olduğu için 60 ila 70 kilometre hız ile geliyordum. Bir tır beni aniden sıkıştırınca aracımın direksiyon hakimiyetini kaybettim. Sonrasını hatırlamıyorum. O esnada yoldan geçen ambulans ekipleri geldiler. Kapılar sıkıştığı için açılmıyordu. beni çıkardılar. Çok şükür bir şeyim yok ama sağ olsun sağlık ekipleri beni muayene ettiler bu aracın içinden sağ çıktım onun için şükrediyorum dedi.

Kaza nedeni ile bölgede yoğun trafik oluşurken araç ise olay yerine çağırılan çekici yardımı ile kaldırıldıktan sonra trafik normal akışına döndü.