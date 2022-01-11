Sultangazi'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultangazi'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultangazi'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıktıİSTANBUL Sultangazi'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü refüje çıkarak, ağaç ve aydınlatma direğine çarparak devirdi.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıktı

İSTANBUL Sultangazi'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü refüje çıkarak, ağaç ve aydınlatma direğine çarparak devirdi. Otomobilde sıkışan sürücünün yardımına, tesadüfen yoldan geçen sağlık ekipleri koştu.

Olay, öğle saatlerinde Malkoçoğlu mahallesi Sultangazi istikametin de yaşandı. Seyir halinde ilerleyen bir tırın sıkıştırması sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücü, orta refüjde bulunan yeşil alana çıktı.

Araç önce ağaçları ardında da aydınlatma direğine çarparak devirdi. Otomobilde sıkışan sürücünün yardımına, tesadüfen yoldan geçen sağlık ekipleri koştu. Araçtan çıkartılan sürücü kazadan yara alamadan kurtuldu.

Kaza, anını anlatan otomobil sürücüsü Ali Gülap, "Aracımı muayene istasyonuna götürmüştüm dönüşte yolda radar olduğu için 60 ila 70 kilometre hız ile geliyordum. Bir tır beni aniden sıkıştırınca aracımın direksiyon hakimiyetini kaybettim. Sonrasını hatırlamıyorum. O esnada yoldan geçen ambulans ekipleri geldiler. Kapılar sıkıştığı için açılmıyordu. beni çıkardılar. Çok şükür bir şeyim yok ama sağ olsun sağlık ekipleri beni muayene ettiler bu aracın içinden sağ çıktım onun için şükrediyorum dedi.

Kaza nedeni ile bölgede yoğun trafik oluşurken araç ise olay yerine çağırılan çekici yardımı ile kaldırıldıktan sonra trafik normal akışına döndü.

Sultangazi'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıktı

Sultangazi'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıktı

Sultangazi'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıktı

Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 yaralı

Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 yaralı

 Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! Anbean kamerada

Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! Anbean kamerada

 Dedesiyle ekmek almaya giden çocuğu ezen sürücünün ifadesi pes dedirtti: Aracın altında olduğunu fark etmedim

Dedesiyle ekmek almaya giden çocuğu ezen sürücünün ifadesi pes dedirtti: Aracın altında olduğunu fark etmedim

İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title