SULTANGAZİ'DE DİREKSİYON BAŞINDA HAREKETSİZ DURAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI - Haberler
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SULTANGAZİ'DE DİREKSİYON BAŞINDA HAREKETSİZ DURAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'DE DİREKSİYON BAŞINDA HAREKETSİZ DURAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDISoner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de direksiyon başında hareketsiz duran sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'DE DİREKSİYON BAŞINDA HAREKETSİZ DURAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de direksiyon başında hareketsiz duran sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sultangazi, Zübeyde Hanım Mahallesinde dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 1504 Sokak üzerinde bir evin tel örgülerine çarpmış halde duran 34 GZ 262 plakalı cipi ve sürücüsünün direksiyon başında hareketsiz olduğunu gören mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri bir süre cipin sürücüsünü uyandırmak için çaba sarf etti. Bu sırada sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. İtfaiye ekipleri sürücünün uyanmaması üzerine cipin arka kelebek camını kırarak kapıyı açtı. Polis ekipleri de direksiyon başındaki sürücüyü uyandırmak için yüzünü suyla yıkadı. Bir süre sonra uyanan sürücüye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak ambulans ile hastaneye kaldırdı. Daha sonra cip çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

SULTANGAZİ'DE DİREKSİYON BAŞINDA HAREKETSİZ DURAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

SULTANGAZİ'DE DİREKSİYON BAŞINDA HAREKETSİZ DURAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

SULTANGAZİ'DE DİREKSİYON BAŞINDA HAREKETSİZ DURAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

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