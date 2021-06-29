Sultangazi'de direğe bağlı bisiklet böyle çalındı
SULTANGAZİ'de bir apartmanın önündeki elektrik direğine bağlanmış halde bulunan bisikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
SULTANGAZİ'de bir apartmanın önündeki elektrik direğine bağlanmış halde bulunan bisikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- İstanbul
Olay, geçtiğimiz günlerde saat 02.30'da sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda, sokağa gelen şüpheli elektrik direğine bağlı olan bisikleti gördü. Şüpheli, çantasından çıkardığı aletlerle kilidi kırarak, bisikleti yerinden aldı. Ardından bisiklete binen şüpheli, olay yerinden uzaklaştı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı