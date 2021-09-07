Sultangazi'de depo yangını

Saat 01: 02 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Sultangazi, Bayrampaşa, Bağcılar, Seyrantepe ve Davutpaşa itfaiye ekiplerimiz sevk edildi.

Saat 01: 02 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Sultangazi, Bayrampaşa, Bağcılar, Seyrantepe ve Davutpaşa itfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimizin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Habermetre