Sultangazi'de denetim

Sultangazi'de tam kapanma sürecinde polis ekipleri tarafından bir denetim gerçekleştirildi.

Sultangazi'de tam kapanma sürecinde polis ekipleri tarafından bir denetim gerçekleştirildi. Denetimde durdurulan sürücülerin izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi.

17 günlük tam kapanma sürecinde emniyet ekipleri de denetimlerini sürdürüyor. Sultangazi'de de denetimlerini sürdüren polis ekipleri, 8 kontrol noktasında tek tek durdurdukları sürücülerin izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti. Uygulamalar kapsamında şüpheli araçlarda da arama yapıldı. Öte yandan yayaların da izin kağıtlarına bakan ekipler, parklarda toplanan vatandaşları da evlerine gitmeleri konusunda uyardı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı