Sultangazi'de denetim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sultangazi'de denetim

Sultangazi'de denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultangazi'de tam kapanma sürecinde polis ekipleri tarafından bir denetim gerçekleştirildi.

Sultangazi'de tam kapanma sürecinde polis ekipleri tarafından bir denetim gerçekleştirildi. Denetimde durdurulan sürücülerin izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi.

17 günlük tam kapanma sürecinde emniyet ekipleri de denetimlerini sürdürüyor. Sultangazi'de de denetimlerini sürdüren polis ekipleri, 8 kontrol noktasında tek tek durdurdukları sürücülerin izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti. Uygulamalar kapsamında şüpheli araçlarda da arama yapıldı. Öte yandan yayaların da izin kağıtlarına bakan ekipler, parklarda toplanan vatandaşları da evlerine gitmeleri konusunda uyardı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Evden uzaklaştırma aldı, tam kapanmayla sokakta kaldı! Polisin müdahale ettiği şahıs ortalığı birbirine kattı
Evden uzaklaştırma aldı, tam kapanmayla sokakta kaldı! Polisin müdahale ettiği şahıs ortalığı birbirine kattı
Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen mekanda, 25 kişi eğlenirken yakalandı
Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen mekanda, 25 kişi eğlenirken yakalandı
Bodrum plajları tam kapanmada turistlere kaldı
Bodrum plajları tam kapanmada turistlere kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Meral Akşener
Magazin Hülya Avşar Özcan Deniz Nesrin Cavadzade Barış Murat Yağcı
Spor Gökhan Töre Burak Yılmaz Aykut Kocaman Hüseyin Göçek Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Hindistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sultangazi'de denetim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 11:00:04. #1.16#

title