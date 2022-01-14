Son dakika gündem: SULTANGAZİ'DE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN HEDİYE ETTİĞİ BİSİKLETİ ÇALANLAR YAKALANDI - Haberler
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Son dakika gündem: SULTANGAZİ'DE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN HEDİYE ETTİĞİ BİSİKLETİ ÇALANLAR YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: SULTANGAZİ'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalan 2 kişi yakalandı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalan 2 kişi yakalandı.

Olay 11 Ocak Salı günü Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hediye edilen bisikletin çalındığı yönünde sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerin ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlığın yapıldığı adres ve çevresinde güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bisikleti çalan kişilerin Enver G.(30) ve Burak A.(29) olduğu tespit etti. Şüpheliler bugün Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin çaldığı bisiklet ise bulunarak sahibine teslim edildi. Enver G. ve Burak A. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin bisikleti çaldıktan sonra olay yerinden uzaklaşma anı kameralarca görüntülendi.

Son dakika gündem: SULTANGAZİ'DE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN HEDİYE ETTİĞİ BİSİKLETİ ÇALANLAR YAKALANDI

Son dakika gündem: SULTANGAZİ'DE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN HEDİYE ETTİĞİ BİSİKLETİ ÇALANLAR YAKALANDI

Son dakika gündem: SULTANGAZİ'DE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN HEDİYE ETTİĞİ BİSİKLETİ ÇALANLAR YAKALANDI

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