Sultangazi'de cuma namazı öncesi hummalı temizlik çalışması Sultangazi Belediyesi ekipleri, Covid-19 nedeniyle bu hafta üçüncü kez kılınacak olan cuma namazı öncesinde cami ve meydanlarda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

Sultangazi Belediyesi ekipleri, Covid-19 nedeniyle bu hafta üçüncü kez kılınacak olan cuma namazı öncesinde cami ve meydanlarda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

Korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 ay önce toplu ibadete kapatılan camiler iki hafta önce cuma namazıyla birlikte toplu ibadete yeniden açılmıştı. Sultangazi Belediyesi de ilçe genelinde tüm camilerde ve cuma namazının kılınacağı meydanlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında ve Sultançiftliği camisi avlusunda belediye temizlik ekipleri sabunlu su ile yerleri fırçalayarak dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirdi. Cami içinde de dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Böylece namaz kılınacak yerler cuma namazına gelecek cemaat için temiz ve güvenli hale getirildi.

Sultangazi Belediyesi Temizlik İşleri Şefi Gökhan Sukas, "Çalışmalarımız devam ediyor. Camilerimizde de iç ve dış temizliklerimiz devam ediyordu. Camilerimiz tekrar açılınca temizlik çalışmalarımıza ağırlık verdik" açıklamasına yer verdi.

(Furkan Tan/İHA)

Kaynak: İHA