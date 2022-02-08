SULTANGAZİ'DE ÇUKUR LASTİKLERİ PATLATTI - Haberler
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SULTANGAZİ'DE ÇUKUR LASTİKLERİ PATLATTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SULTANGAZİ'de, yol üzerinde oluşan çukur, yağmurun ardından suyla doldu.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'de, yol üzerinde oluşan çukur, yağmurun ardından suyla doldu. Çukuru fark etmeyerek giren araçların lastikleri patladı.

Sultangazi 1. Cebeci Yolu üzerinde oluşan çukur, yağmurun ardından su ile doldu. Araçları ile yolda ilerleyen sürücülerin büyük kısmı, çukuru fark etmeyerek üzerinden geçti. Çukura hızla giren birçok aracın lastikleri patladı. Sürücüler patlayan lastiklerini değiştirmek için araçlarını yol kenarına sıraladı. Yoldan geçen bir kişi, lastikleri patlayan araçları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

SULTANGAZİ'DE ÇUKUR LASTİKLERİ PATLATTI

SULTANGAZİ'DE ÇUKUR LASTİKLERİ PATLATTI

SULTANGAZİ'DE ÇUKUR LASTİKLERİ PATLATTI

SULTANGAZİ'DE ÇUKUR LASTİKLERİ PATLATTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Sultangazi, su, Güncel, Haber

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