Sultangazi'de çökme riski ile boşaltılan 2 bina böyle görüntülendi
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Sultangazi'de çökme riski ile boşaltılan 2 bina böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultangazi'de çökme riski ile boşaltılan 2 bina böyle görüntülendi Sultangazi'de yanında inşaat kazısı yapılan iki bina dün gece saatlerinde çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı.

Sultangazi'de çökme riski ile boşaltılan 2 bina böyle görüntülendi

İSTANBUL - Sultangazi'de yanında inşaat kazısı yapılan iki bina dün gece saatlerinde çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı. Gece saatlerinde korku ve panikle boşaltılan iki bina gündüz drone ile havadan görüntülendi.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2323.Sokak'ta gece yaşanan olayda temel kazma çalışması sırasında inşaatın yanındaki bitişik 5 katlı iki binada kayma meydana geldi. Korku ve panik yaşayan bina sakinleri sokağa dökülürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada oturan vatandaşların tamamı gece tahliye edilerek, bina sakinleri otele yerleştirildi.

Polis ekipleri bina ve çevresini şeritlerle çevirerek güvenlik önlemleri aldığı bina gündüz drone ile havadan görüntülendi.

Öte yandan temel kazma çalışması sırasında oluşan kaymaya neden olan kazı sonrası temelin bulunduğu alanın toprak ile kapatıldığı görüldü.

Sultangazi'de çökme riski ile boşaltılan 2 bina böyle görüntülendi
Sultangazi'de çökme riski ile boşaltılan 2 bina böyle görüntülendi
Sultangazi'de çökme riski ile boşaltılan 2 bina böyle görüntülendi
Sultangazi'de çökme riski ile boşaltılan 2 bina böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar

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