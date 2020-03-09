SULTANGAZİ'DE ÇOCUKLARIN 'ÖLÜM OYUNU'
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› SULTANGAZİ'DE ÇOCUKLARIN 'ÖLÜM OYUNU' - Haber
Arnavutköy, Sultangazi, Güncel

SULTANGAZİ'DE ÇOCUKLARIN 'ÖLÜM OYUNU'

Sultangazi'de hız denetleme direğine tırmanarak çıkan ve akan trafiğin üstünde yolun karşısına geçen çocuklar, yürekleri ağza getirdi.

09.03.2020 11:19 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:21
SULTANGAZİ'DE ÇOCUKLARIN 'ÖLÜM OYUNU'

Sultangazi'de hız denetleme direğine tırmanarak çıkan ve akan trafiğin üstünde yolun karşısına geçen çocuklar, yürekleri ağza getirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sultangazi Arnavutköy bağlantı yolu üzerinde bulunan hız denetleme direğine tırmanarak çıkan ve karşı yöne geçen yaşları 14 ila 15 arasında değişen 6 çocuk, yürekleri ağza getirdi. Geçtiğimiz günlerde İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Ahmed-i Hani Parkı'na gelen 6 çocuk, parkın yanında bulunan Sultangazi Arnavutköy bağlantı yolu üzerindeki hız denetleme direğine tırmanmaya başladı. Direğe tırmanan çocuklar karşı yöne geçti. O anlar ise, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüleri izleyen mahalle sakinlerinden Ayşe Dinç, "Görüldüğü üzere ortada çok büyük bir tehlike var. Çocuklar için çok problem. Bizim çocuklarımız şu an çok küçük ama büyüklerini gördükleri zaman aynı şeyi yapacaklardır. Buna bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Yetkililerin bu konuda bir şey yapması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

SULTANGAZİ'DE ÇOCUKLARIN 'ÖLÜM OYUNU'

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

SULTANGAZİ'DE ÇOCUKLARIN 'ÖLÜM OYUNU'

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Canan Karatay'ın açıklamaları bir sektöre bayram ettirdi! Satış patlaması yaşanıyor Haber
Canan Karatay'ın açıklamaları bir sektöre bayram ettirdi! Satış patlaması yaşanıyor
Bergüzar ikinci kez anne oldu! Bebeklerinin ismi dikkat çekti Haber
Bergüzar ikinci kez anne oldu! Bebeklerinin ismi dikkat çekti
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor Haber
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Haber
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı Haber
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Angela Merkel Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Emrah Gülben Ergen Müslüm Gürses Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Bülent Uygun Sergen Yalçın İsmail Kartal
Daha Fazla Adana Avrupa Sivasspor Ali Babacan
Şu an buradasınız: SULTANGAZİ'DE ÇOCUKLARIN 'ÖLÜM OYUNU' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 11:57:38. #1.14#