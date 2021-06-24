Sultangazi'de çocukların kavgasına aileler de katıldı; ortalık savaş alanına döndü
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Sultangazi'de çocukların kavgasına aileler de katıldı; ortalık savaş alanına döndü

Sultangazi'de çocukların kavgasına aileler de katıldı; ortalık savaş alanına döndü
Demirören Haber Ajansı / Emin Yeşil - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de iki aile arasında çıkan kavgada balta, yumruk, tekme ve sopalar kullanıldı.

SULTANGAZİ'de iki aile arasında çıkan kavgada balta, yumruk, tekme ve sopalar kullanıldı. Ortalık savaş alanına dönerken, polis tarafları durdurmak için havaya ateş etti. 3 kişinin yaralandığı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan çocuklar arasında kavga çıktı. Çocukların tartıştığını gören aileler de sokağa çıkarak tartışmaya başladı. İki aile arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan bir kişi evde bulunan balta ile dışarı çıkarak karşı tarafa saldırdı. Taraflar kavgada yumruk, tekme ve sopalarla birbirlerine darbetti. Kavgaya karışanlardan birinin pompalı tüfek ile havaya ateş ettiği de öne sürüldü. Kavga sırasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis tarafları durdurmak için havaya ateş etti. Meydan savaşını andıran kavgada çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, kavga anları çevredekiler tarafından cep telefonlarına kaydedildi.

(Fotoğraf)


Sultangazi'de çocukların kavgasına aileler de katıldı; ortalık savaş alanına döndü
Sultangazi'de çocukların kavgasına aileler de katıldı; ortalık savaş alanına döndü
Sultangazi'de çocukların kavgasına aileler de katıldı; ortalık savaş alanına döndü
Sultangazi'de çocukların kavgasına aileler de katıldı; ortalık savaş alanına döndü
Sultangazi'de çocukların kavgasına aileler de katıldı; ortalık savaş alanına döndü
Sultangazi'de çocukların kavgasına aileler de katıldı; ortalık savaş alanına döndü
Sultangazi'de çocukların kavgasına aileler de katıldı; ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emin Yeşil

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