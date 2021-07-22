Sultangazi'de çocuklara bayram sürprizi
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Sultangazi'de çocuklara bayram sürprizi

Sultangazi'de çocuklara bayram sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, pandemi döneminde evlerde sıkılan çocuklara bir bayram sürprizi yaptı.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, pandemi döneminde evlerde sıkılan çocuklara bir bayram sürprizi yaptı. Atatürk Bulvarı Ramazan Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Bayram Şenliği'nde çocuklar dev kaydıraktan super jumpera birçok etkinlikle buluşuyor, gönüllerince eğleniyor.

Pandemi tedbirlerinin olumlu sonuç vermesiyle Sultangazi Belediyesi, bu Kurban Bayramı'nda çocuklara güzel bir sürpriz hazırladı. Atatürk Bulvarı Ramazan Etkinlik Alanı'nda düzenlediği şenlikte birbirinden eğlenceli etkinlikler çocukları bekliyor. Tamamen ücretsiz olan etkinliklerde çocuklar gönüllerince eğleniyor, bayramın coşkusunu yaşıyor. Bayramın ikinci günü başlayan şenlik, bayramın son gününe kadar, üç gün boyunca, 14.00-22.00 saatleri arasında devam edecek. Şenliğe girişte ziyaretçilerin kimlik numaraları ile yapılan kontrollerin ardından korona virüs şüphesi taşımayanlar içeri alınıyor. Ziyaretçiler girişte aldıkları ücretsiz biletlerle diledikleri etkinliğe katılabiliyor. Şenlikte çocukları on beş farklı etkinlik bekliyor,

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun "Çok şükür pandemiyi atlatıyoruz. Artık daha fazla bir araya geleceğiz; tedbirleri elden bırakmadan, birbirinden güzel etkinliklerimizde tüm çocuklarımızla, gençlerimizle, komşularımızla bir araya gelmenin tadını çıkaracağız" diyerek yeni etkinliklerin müjdesini verdi. - İSTANBUL

Sultangazi'de çocuklara bayram sürprizi
Sultangazi'de çocuklara bayram sürprizi
Sultangazi'de çocuklara bayram sürprizi
Sultangazi'de çocuklara bayram sürprizi
Sultangazi'de çocuklara bayram sürprizi
Sultangazi'de çocuklara bayram sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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