Sultangazi'de çocuk kaçırma girişimi iddiası.... Akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen şüpheli serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Sultangazi'de çocuk kaçırma girişimi iddiası.... Akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen şüpheli serbest bırakıldı

19.01.2021 18:04 | Son Güncelleme: 19.01.2021 18:04
Sultangazi'de çocuk kaçırma girişimi iddiası.... Akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen şüpheli serbest bırakıldı

SULTANGAZİ'de bir mağaza önünde Suriyeli ailenin kapıda bekleyen 5 yaşındaki çocuğunu çuvala koyarak kaçırmaya çalıştığı iddia edilen Y.K. (19) gözaltına alındı.

SULTANGAZİ'de bir mağaza önünde Suriyeli ailenin kapıda bekleyen 5 yaşındaki çocuğunu çuvala koyarak kaçırmaya çalıştığı iddia edilen  Y.K. (19)  gözaltına alındı. Hastanede yapılan kontrolünde akli dengesinin  bozuk olduğu belirlenen Y.K. adli makamlarca serbest bırakıldı. Şüphelinin ayakkabılarını çıkardığı küçük çocuğu çuvala koymaya çalıştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansımıştı.

İddialara göre, 17 Ocak'ta cadde üzerindeki bir mağazaya giren Suriyeli aile, çocuklarına kapıda beklemesini söyledi. Çocuklar kapıda beklerken yoldan geçen Y.K. elindeki çuvalla çocukların yanına yaklaşıp, mağazanın önünde bekleyen 5 yaşındaki çocuğun önce ayakkabılarını çıkardı ve  daha sonra çocuğu çuvala koymaya çalıştı.  Anne ve mağaza çalışanlarının dikkati ve üzerine gelmeleri üzerine paniğe kapılan Y.K.,  hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. 

Şüpheli Y.K,  İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin  çalışması sonucu yine Sultangazi'de kaldığı evde,  olaydan 1 gün sonra düzenlenen baskınla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından yapılan sağlık kontrolünde akli dengesinin büyük ölçüde bozuk olduğu tespit edilen Y.K,  adli makamlarca serbest bırakıldı.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemre Kemer Oğuzhan Koç Seren Serengil Neslihan Atagül
Spor Ozan Tufan Ünal Karaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Milli Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sultangazi'de çocuk kaçırma girişimi iddiası.... Akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen şüpheli serbest bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 18:08:31. #1.15#
title