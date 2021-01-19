Sultangazi'de çocuk kaçırma girişimi iddiası.... Akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen şüpheli serbest bırakıldı

SULTANGAZİ'de bir mağaza önünde Suriyeli ailenin kapıda bekleyen 5 yaşındaki çocuğunu çuvala koyarak kaçırmaya çalıştığı iddia edilen Y.K. (19) gözaltına alındı. Hastanede yapılan kontrolünde akli dengesinin bozuk olduğu belirlenen Y.K. adli makamlarca serbest bırakıldı. Şüphelinin ayakkabılarını çıkardığı küçük çocuğu çuvala koymaya çalıştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansımıştı.

İddialara göre, 17 Ocak'ta cadde üzerindeki bir mağazaya giren Suriyeli aile, çocuklarına kapıda beklemesini söyledi. Çocuklar kapıda beklerken yoldan geçen Y.K. elindeki çuvalla çocukların yanına yaklaşıp, mağazanın önünde bekleyen 5 yaşındaki çocuğun önce ayakkabılarını çıkardı ve daha sonra çocuğu çuvala koymaya çalıştı. Anne ve mağaza çalışanlarının dikkati ve üzerine gelmeleri üzerine paniğe kapılan Y.K., hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Şüpheli Y.K, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yine Sultangazi'de kaldığı evde, olaydan 1 gün sonra düzenlenen baskınla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından yapılan sağlık kontrolünde akli dengesinin büyük ölçüde bozuk olduğu tespit edilen Y.K, adli makamlarca serbest bırakıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı