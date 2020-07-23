SULTANGAZİ'DE ÇOCUĞUN TELEFONUNU ÇALAN ŞÜPHELİ BÖYLE YAKALANDI
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SULTANGAZİ'DE ÇOCUĞUN TELEFONUNU ÇALAN ŞÜPHELİ BÖYLE YAKALANDI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/Sultangazi'de 11 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuğun cep telefonunu çalarak kaçan şüpheli ile onu fark eden vatandaşlar arasında kovalamaca yaşandı.

SULTANGAZİ'DE ÇOCUĞUN TELEFONUNU ÇALAN ŞÜPHELİ BÖYLE YAKALANDI
23.07.2020 09:23 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:40

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/

Sultangazi'de 11 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuğun cep telefonunu çalarak kaçan şüpheli ile onu fark eden vatandaşlar arasında kovalamaca yaşandı. Şüpheli, polisin de dahil olduğu kovalamaca sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. 

Olay dün saat 18.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, 11 yaşındaki kız çocuğunun elindeki cep telefonunu zorla alıp kaçtı. Çevredekiler bir yandan durumu polise haber verirken bir yandan da şüpheliyi kovalamaya başladı. Şüphelinin, vatandaşlarla ve polisle arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Uzun bir kovalamacanın ardından şüpheli Sultangazi Belediyesi önünde yakalandı. Olay yerine getirilen çocuk, şüpheliyi teşhis etti. Şüpheli, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

"POLİSLERLE BERABER ZANLIYI KOVALAMAYA DEVAM ETTİK"

Yaşananları anlatan Mücahit Arslan isimli vatandaş, "1. Cebeci Caddesi'nde beyaz bir araç bu şahsı kovaladı. Ben de kendisine 'neden kovaladığını?' sordum. Ufak bir kızı, sıkıştırıp telefonunu çaldığını söyleyince ben de peşinden koştum. Cebeci otobüs durağına doğru kaçtı. Daha sonra Sultangazi Belediyesi binasına doğru kaçınca, polisleri gördük. Polislere de durumu anlattık. Zanlıyı kovalamaya devam ettik. Belediye binası önünde yakaladık, polise verdik. Çaldığı telefon cebindeydi. Telefonu aldık, polise verdik. Poliste çocuğun ailesine ulaştı" dedi. 

Kaynak: DHA

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