Son dakika haber... Sultangazi'de çocuğun elindeki telefonu çaldı: O anlar kamerada
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Son dakika haber... Sultangazi'de çocuğun elindeki telefonu çaldı: O anlar kamerada

21.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:02
Son dakika haber... Sultangazi'de çocuğun elindeki telefonu çaldı: O anlar kamerada

Son dakika haberi... SULTANGAZİ'de küçük bir çocuğun elinden cep telefonunu çalıp kaçan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

SULTANGAZİ'de küçük bir çocuğun elinden cep telefonunu çalıp kaçan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, evinin önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan 13 yaşındaki Nisa Yoğurtçu'yu bir süre izledi. Ailesinin kısa bir süre önce aldığı telefonu yanında bulunan küçük Nisa'nın yanına yaklaşan şüphelilerden biri, cep telefonunu elinden alıp kaçtı.  

ÇOCUĞUN BABASI ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından küçük çocuğun babası Ali Osman Yoğurtçu, polise giderek şikayetçi oldu. DHA'ya konuşan baba Ali Osman Yoğurtçu, çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu ve yaşadığı olayın etkisinden çıkamadığını söyledi. Baba Yoğurtçu, "Akşam saat 20.30- 20.45 arası çocuk kapının önünde oynarken 18 ya da 17 yaşlarında 2 tane serserinin teki sokağın başından seyrediyorlar. Daha sonra biri karşı yöne geçiyor. Karşılıklı bakışıyorlar, bir birleriyle işaretleşiyorlar. Daha sonra sokağın başında bekleyenlerden biri çocuğumun elindeki telefonu gasp edip, çalıyor ve kaçıyor. Çocuğum olayın şokunu üzerinden atlatamadı. Korkuyor, evden dışarı çıkamıyor. Psikolojisi bozuldu. Giden telefon önemli değil. Benim için önemli olan kızım. Hayatında ilk defa telefonu oldu. Çalınması ve onun psikolojisinin bozulması büyük sıkıntı. Ben kızımın o halini görünce kötü oldum. Anlatılacak bir şey değil. Allah kimseyi evladıyla o şekil karşı karşıya getirmesin. Çocuğuma şimdi dışarı çık diyorum, çıkmıyor. Şahıslardan şikayetçi oldum. Umarım kısa sürede yakalanırlar" dedi. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDAPolis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, yaşanan hırsızlık anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, arkadaşlarıyla evlerinin önünde oyun oynayan küçük Nisa'nın bulunduğu sokağın başına gelen şüphelilerden biri karşı öne giderken, diğer şüphelinin sokağın başında bir süre çocukları izlediği görülüyor. Karşı yönde bulunan diğer şüpheli ile işaretleşen şüphelinin daha sonra küçük Nisa ve arkadaşlarına doğru yöneldiği, çocuğun elindeki telefonu cep telefonunu elinden alıp, koşarak kaçtığı, Nisa ve arkadaşlarının da kaçan şüphelinin peşinden koştuğu kameraya yansıyor. 

 


Son dakika haber... Sultangazi'de çocuğun elindeki telefonu çaldı: O anlar kamerada
Son dakika haber... Sultangazi'de çocuğun elindeki telefonu çaldı: O anlar kamerada
Son dakika haber... Sultangazi'de çocuğun elindeki telefonu çaldı: O anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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