Son Dakika | SULTANGAZİ'DE ÇOCUĞA SİLAH VERİLMESİ : 2 GÖZALTI
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Son Dakika | SULTANGAZİ'DE ÇOCUĞA SİLAH VERİLMESİ : 2 GÖZALTI

02.10.2020 17:33 | Son Güncelleme: 02.10.2020 17:37
Son Dakika | SULTANGAZİ'DE ÇOCUĞA SİLAH VERİLMESİ : 2 GÖZALTI

Son dakika gündem haberine göre Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de 6 yaşındaki çocuğun eline silah vererek havaya ateş ettirilmesiyle ilgili baba ve enişte gözaltına alındı.

Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de 6 yaşındaki çocuğun eline silah vererek havaya ateş ettirilmesiyle ilgili baba ve enişte gözaltına alındı.

Sultangazi Yayla Mahallesi'nde S. K. isimli kişi, 6 yaşındaki kız çocuğunun eline kurusıkı tabanca vererek, havaya iki el ateş ettirdi. Çocuğun o anlarını cep telefonu kamerasına kaydeden S.K., görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerde, küçük çocuğun "abi korkuyorum ama neyse" deyip silahın tetiğine basarak havaya ateş ettiği görülüyor. Yeniden havaya ateş eden küçük çocuğun "nasıl sıktım ama" dediği görüntülere yansıyor.

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla polis, çocuğun babası S.K. ile eniştesini gözaltına aldı. İki kişi emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevkedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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