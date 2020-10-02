Son Dakika | SULTANGAZİ'DE ÇOCUĞA SİLAH VERİLMESİ : 2 GÖZALTI

Son dakika gündem haberine göre Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de 6 yaşındaki çocuğun eline silah vererek havaya ateş ettirilmesiyle ilgili baba ve enişte gözaltına alındı.