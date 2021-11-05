Sultangazi'de cinsel saldırıda bulunduğu kadını gasbettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

SULTANGAZİ, İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de kendisini emlakçı olarak tanıtarak temizlik bahanesiyle eve çağırdığı yabancı uyruklu kadına cinsel saldırıda bulunup telefonunu gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 1 Kasım'da, Özbekistan uyruklu B.K.'nin, Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir markete sığınarak kendisine saldırıldığını söylemesi üzerine Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Mağdur kadın ifadesinde, sosyal medya üzerinden tanıştığı ve kendisini emlakçı olarak tanıtan kişinin, temizlik yaptırmak amacıyla kendisini bir eve çağırdığını, bıçak tehdidiyle cinsel saldırıda bulunduktan sonra telefonunu da gasbettiğini anlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği zanlı Özkan E.'yi Eyüpsultan'daki evine gittiği sırada gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin geçen yıl mart ayında yine aynı yöntemle yabancı uyruklu bir kadına cinsel saldırıda bulunup gasbettiği iddiasıyla tutuklandığı ve daha sonraki süreçte serbest bırakıldığı öğrenildi.

Haberi Kaydet