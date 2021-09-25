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Sultangazi'de çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi

AA / Kerem Alperen Kaya - Haberler | Güncel
Sultangazi'de çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi

Sultangazi'deki bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 3'ü çocuk 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (AA) - Sultangazi'deki bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 3'ü çocuk 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sultançiftliği Mahallesi 21. Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum dairesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Binayı kaplayan duman nedeniyle apartman sakinleri mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar, bodrum kattaki komşularını demir korkuluklarını kırdıkları pencereden dışarı çıkardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince tüm bina sakinleri tahliye edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, dumandan etkilenen 3'ü çocuk 11 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

AA / Kerem Alperen Kaya - Son Dakika Haberleri
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