Sultangazi'de çevreye duyarlı yeni aydınlatma üniteleriyle donatılmaya devam ediliyor
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Sultangazi'de çevreye duyarlı yeni aydınlatma üniteleriyle donatılmaya devam ediliyor

Sultangazi'de çevreye duyarlı yeni aydınlatma üniteleriyle donatılmaya devam ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultangazi Belediyesi, ilçeyi modern ve şık bir görünüme sahip çevreye duyarlı yeni aydınlatma üniteleriyle donatmaya devam ediyor.

Sultangazi Belediyesi, ilçeyi modern ve şık bir görünüme sahip çevreye duyarlı yeni aydınlatma üniteleriyle donatmaya devam ediyor. Sultangazi'nin en işlek güzergahlarından olan Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde yenilenen aydınlatma üniteleri, bölgenin çehresini değiştirdi.

Sultangazi Belediyesi, Çanakkale Şehitleri Caddesi'ne daha modern ve şık bir görüntü kazandırmak için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. İlçenin en işlek güzergahlarından olan cadde üzerinde bulunan eski aydınlatma üniteleri ve bu üniteleri besleyen yer altı enerji hatları Sultangazi Belediyesi ekiplerince yeniliyor.

Bu kapsamda, cadde üzerindeki 46 aydınlatma direği yenilenirken bir yandan da bin 400 metre uzunluğundaki havai hatlar yer altına alınarak yeni elektrik kablosu döşeniyor. LED armatürlerin yer alacağı yeni aydınlatma üniteleri, eskilerine oranla yüzde 40 daha fazla tasarruf sağlıyor. Bununla birlikte yeni üniteler, göz konforuna duyarlı yapılarıyla sürücüleri ve yayaları rahatsız etmiyor. Şık ve modern bir görünüme sahip yeni ünitelerle Çanakkale Şehitleri Caddesi'nin de çehresi değişiyor.

"Komşularımız her şeyin en iyisine layık"

'Sultangazimizi ulaşımıyla, eğitimiyle, kültürüyle ve sanatıyla, kısacası her yönüyle Sultanşehir yapma' hedefi doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "İlçemizdeki aydınlatma ünitelerini yenileme çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Hem güvenli, hem modern, hem şık, hem de ekonomik açıdan aydınlatma ünitelerimiz bu caddemize de ayrı bir güzellik katacak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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