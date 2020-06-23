Sultangazi'de çatlaklar nedeniyle boşaltılan binalar havadan görüntülendi
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Sultangazi'de çatlaklar nedeniyle boşaltılan binalar havadan görüntülendi

Sultangazi'de çökme tehlikesi ile boşaltılan binalar havadan görüntülendi.

Sultangazi'de çatlaklar nedeniyle boşaltılan binalar havadan görüntülendi
23.06.2020 09:31 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:07

Sultangazi'de çökme tehlikesi ile boşaltılan binalar havadan görüntülendi.

Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi 1299 sokaktaki 4 katlı iki bina, dün gündüz saatlerinde binada çatlaklar fark edilmişti. Gece saatlerinde ise duyulan seslerle bina sakinlerinin ihbar etmesiyle, olay yerine gelen itfaiye, polis ve zabıta ekipleri yan yana bitişik 3 binayı tahliye etmişti. Boşaltılan binalar havandan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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