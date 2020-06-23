SULTANGAZİ'DE ÇATLAK OLUŞAN 3 BİNA BOŞALTILDI- 1
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SULTANGAZİ'DE ÇATLAK OLUŞAN 3 BİNA BOŞALTILDI- 1

Sultangazi'de oluşan çatlaklardan dolayı 3 bina tahliye edildi.

SULTANGAZİ'DE ÇATLAK OLUŞAN 3 BİNA BOŞALTILDI- 1
23.06.2020 03:46 | Son Güncelleme: 23.06.2020 03:52
Sultangazi'de oluşan çatlaklardan dolayı 3 bina tahliye edildi. Polis ve itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Olay, Zübeyde Hanım Mahallesi 1299'uncu Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde yan yana bulunan 3 binadan gece saatlerinde ses gelmesi üzerine binalarda yaşayanlar evlerinden dışarıya çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri çatlakların oluştuğu binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı. 

- Özdemir

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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