SULTANGAZİ'DE ÇATI YANGININI SOSYAL MESAFESİZ İZLEDİLER Cemil ÖZDEMİR/Sultangazi'de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Cemil ÖZDEMİR/

Sultangazi'de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken binada hasar oluştu. Yangını izleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Yangın, 08.30 sıralarında Sultangazi Gazi Mahallesi 1420. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, binada hasar oluştu. Öte yandan yangını görerek olay yerine gelen çevredekiler, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izlerken sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Kaynak: DHA