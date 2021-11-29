SULTANGAZİ'DE ÇATI UÇTU 2 KİŞİ YARALANDI

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'de kuvvetli lodos nedeniyle bir binanın çatı uçtu. İki kişi yaralandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için kuvvetli lodos uyarısında bulunmuştu. Dün başlayan kuvvetli lodos, bugün etkisini sürdürdü. Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde kuvvetli rüzgardan dolayı bir binanın çatısı uçtu. Yola düşen parçalar, bu sırada yoldan geçen bir kadının üzerine düştü. Çatısı uçan ev sahibi evde mahsur kalarak, ağır şekilde yaralandı. Yaralarının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatı katında mahsur kalan kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. İki yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

ABİM ÇOK KORKMUŞTU

Yaşananları anlatan mahalle sakinlerinden Fırat Tokdaş, Abim iş yerine geldi. Çok korkmuştu. Ne olduğunu sorduk. Durumu anlattık. Dışarı çıktığımızda çatıların uçtuğunu gördük. İki kişi yaralanmıştı. Durumları ağırdı dedi.

Öte yandan, yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kuvvetli rüzgardan dolayı çatının uçtuğu ve vatandaşların yaşadığı panik görülüyor.