SULTANGAZİ'DE ÇATI BÖYLE UÇTU; 4 ARAÇTA HASAR OLUŞTU

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ Cebeci Mahallesi'nde şiddetli lodos nedeniyle 5 bir katlı bir binanın çatısı uçtu, park halindeki 4 araçlar zarar gördü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da, lodos etkisini gösteriyor. Lodostan etkilenen ilçelerden biri de Sultangazi oldu. Cebeci Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısı uçtu, park halindeki 4 araç zarar gördü.

Hasar gören araç sahibi Ferhathan Koçak, 'Aracımız park halindeyken bir anda çatının uçtuğunu gördüm. Çatı şu an bizim aracın iki kapısına zarar verdi. O iki kapının hemen değişmesi gerekecek. Şu an hasar gören 4 araç var. Allah o sıra buradan geçen insanlar yok. Eğer olsaydı çok daha kötü sonuçlanabilirdi. Muhtemelen 25 bin liralık bir maddi hasarımız var" dedi. Hasar gören diğer bir araç sahibi Aziz Ayaz ise 'Araç arkadaşımızın arabası çatı aracın üzerine düştü. Aracın baya maddi hasarı var" ifadelerini kullandı.