SULTANGAZİ'DE ÇARPTIĞI ÇOCUĞU HASTANEYE BIRAKIP KAÇAN TAKSİ SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI
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SULTANGAZİ'DE ÇARPTIĞI ÇOCUĞU HASTANEYE BIRAKIP KAÇAN TAKSİ SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de çarptığı 9 yaşındaki Nisanur Bizan'ı hastaneye bırakıp kaçan taksi sürücüsü Ü.Ç. yakalandı.

SULTANGAZİ'de çarptığı 9 yaşındaki Nisanur Bizan'ı hastaneye bırakıp kaçan taksi sürücüsü Ü.Ç. yakalandı.

Sulltangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde geçtiğimiz pazartesi günü akşam saatlerinde sokakta arkadaşıyla birlikte oynayan Nisanur Bizan'a taksi çarptı. Sürücü, yaralı kızı ve annesi Raife Bizan'ı hastaneye götürdü. Ancak aracı park edeceğini söyleyerek kaçtı.

Ailenin şikayeti üzerine kaçan sürücüyü yakalamak için polis çalışma başlattı. Taksi sürücüsü Ü.Ç. (33) dün Sultangazi'de yakalandı. Ü.Ç hakkında Taksirle Yaralama suçundan adli işlem başlatıldı.

SULTANGAZİ'DE ÇARPTIĞI ÇOCUĞU HASTANEYE BIRAKIP KAÇAN TAKSİ SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE ÇARPTIĞI ÇOCUĞU HASTANEYE BIRAKIP KAÇAN TAKSİ SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE ÇARPTIĞI ÇOCUĞU HASTANEYE BIRAKIP KAÇAN TAKSİ SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE ÇARPTIĞI ÇOCUĞU HASTANEYE BIRAKIP KAÇAN TAKSİ SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SULTANGAZİ'DE ÇARPTIĞI ÇOCUĞU HASTANEYE BIRAKIP KAÇAN TAKSİ SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI - Haberler
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