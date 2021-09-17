Son dakika: SULTANGAZİ'DE CAMİDE İMAM VE CEMAATE SOPALI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA - Haberler
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Son dakika: SULTANGAZİ'DE CAMİDE İMAM VE CEMAATE SOPALI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika: SULTANGAZİ'DE CAMİDE İMAM VE CEMAATE SOPALI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Son dakika haberine göre SULTANGAZİ'de alkollü halde geldiği camide imam ve cemaate sopayla saldırdığı iddia edilen kişi, cemaat tarafından etkisiz hale getirildikten sonra polis tarafından gözaltına alındı.

SULTANGAZİ'de alkollü halde geldiği camide imam ve cemaate sopayla saldırdığı iddia edilen kişi, cemaat tarafından etkisiz hale getirildikten sonra polis tarafından gözaltına alındı. Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sultançiftliği Merkez Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, imamın sahip çıkarak bir hafta önce kalacak yer ayarladığı evsiz Ali Y. alkollü bir şekilde camiye geldi. İmamın uyarıyla buradan ayrılan Ali Y. bir süre sonra elinde sopayla camiye gelerek, imam ve cemaate saldırdı. Cemaat tarafından etkisiz hale getirilen Ali Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemleri süren Ali Y.'nin alkollü olduğunun belirlendiği öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde eli sopalı kişinin cemaate saldırdığı ardından cemaatin saldırganı dövdüğü görünüyor.

Son dakika: SULTANGAZİ'DE CAMİDE İMAM VE CEMAATE SOPALI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Son dakika: SULTANGAZİ'DE CAMİDE İMAM VE CEMAATE SOPALI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Son dakika: SULTANGAZİ'DE CAMİDE İMAM VE CEMAATE SOPALI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Son dakika: SULTANGAZİ'DE CAMİDE İMAM VE CEMAATE SOPALI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika: SULTANGAZİ'DE CAMİDE İMAM VE CEMAATE SOPALI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA - Haberler
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