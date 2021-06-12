SULTANGAZİ'DE CAMİ MUSLUKLARINI ÇALDI
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SULTANGAZİ'DE CAMİ MUSLUKLARINI ÇALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de cami şadırvanındaki muslukların çalınma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SULTANGAZİ'de cami şadırvanındaki muslukların çalınma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Daha önce de aynı caminin abdesthane ve tuvalet muslukları çalınmıştı. Cami Dernek Başkanı Tezbaşaran, hırsıza seslenerek, Gel ihtiyacını karşılayalım. Lütfen musluklarımızı çalma dedi.

Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 02.49 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Sultançiftliği Hayırlıoğlu Camii'nde yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi şadırvandaki 10 musluğu söküp çaldı. Sabah namazı için camiye gelen cemaat şadırvandaki muslukların yerinde olmadığını gördü. Hayırlıoğlu Cami Dernek Başkanı Abdulkadir Tezbaşaran, durumu polise bildirdi. Kimliği belirsiz hırsızın cami içerisine girmesi ve muslukları alıp çıkması güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

YAPTIĞI KUL HAKKINA GİRİYOR

Üçüncü kez caminin musluklarının çalındığını söyleyen dernek başkanı Abdulkadir Tezbaşaran, Gece arkadaş geliyor. Biz sabah namazına geldiğimizde burası her taraf duydu. Depomuz yaklaşık 30 ton su alıyor. 30 ton suyumuz heba oldu. Bunu yapan arkadaş gelsin ben ihtiyacını karşılayayım. Lütfen muslukları çalmasın. Bu üçüncü oldu. Yaptığı kul hakkına giriyor. 15 günde, 1 ayda bir musluklarımız çalınıyor. Camimizin etrafı kapanmadığı sürece bu muslukları çalan da çok olur. Affedersiniz caminin etrafına büyük abdestini yapan da çok olur. Cami derneğimiz şu anda kayyımla yönetilmektedir. Belediyemizden ve kayyım beylerden destek bekliyoruz. Camimizin etrafının çevrilmesi konusunda bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz dedi.

SULTANGAZİ'DE CAMİ MUSLUKLARINI ÇALDI
SULTANGAZİ'DE CAMİ MUSLUKLARINI ÇALDI
SULTANGAZİ'DE CAMİ MUSLUKLARINI ÇALDI
SULTANGAZİ'DE CAMİ MUSLUKLARINI ÇALDI
SULTANGAZİ'DE CAMİ MUSLUKLARINI ÇALDI
SULTANGAZİ'DE CAMİ MUSLUKLARINI ÇALDI
SULTANGAZİ'DE CAMİ MUSLUKLARINI ÇALDI
SULTANGAZİ'DE CAMİ MUSLUKLARINI ÇALDI
SULTANGAZİ'DE CAMİ MUSLUKLARINI ÇALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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