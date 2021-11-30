SULTANGAZİ'DE CAM PATLADI, STANT UÇTU, BEBEK ARABALI KADIN ZOR ANLAR YAŞADI - Haberler
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SULTANGAZİ'DE CAM PATLADI, STANT UÇTU, BEBEK ARABALI KADIN ZOR ANLAR YAŞADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de şiddetli rüzgara yolda yakalanan bebek arabalı annenin zor anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SULTANGAZİ'de şiddetli rüzgara yolda yakalanan bebek arabalı annenin zor anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İş yeri camının kırıldığı görülen kamerada, kadının bebek arabasını tutmakta zorluk çektiği de yansıdı. Öte yandan iş yeri çalışanı kırılan camın altında kalmaktan da son anda kurtuldu.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. Kuvvetli lodosun çıktığı saatlerde caddede bebek arabasıyla yürüyen bir anne, sert rüzgarın etkisiyle yolda yürümekte zorluk çekti. Bir iş yerinin önüne geldiğinde ise kuvvetli lodos nedeniyle iş yerinin camı kırıldı, önündeki stant yola savruldu. Bir iş yeri çalışanı kırılan camın altında kalmaktan son anda kurtulurken, kadın ise bebek arabasıyla kuvvetli rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek yürümekte zorluk çekti.

O ANLAR KAMERADA

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bebek arabasıyla caddede yürüyen kadının kuvvetli rüzgarın başlamasıyla o anları cep telefonu ile kaydetmeye çalıştığı görülüyor. Bir iş yeri çalışanın ise kapıya doğru yönelerek dışarıya baktığı esnada camın kırıldığı, iş yeri çalışanın koşarak altında kalmaktan kurtulduğu, kadının ise rüzgar nedeniyle yürümekte zorluk çektiği anlar kameraya yansıyor.

SULTANGAZİ'DE CAM PATLADI, STANT UÇTU, BEBEK ARABALI KADIN ZOR ANLAR YAŞADI

SULTANGAZİ'DE CAM PATLADI, STANT UÇTU, BEBEK ARABALI KADIN ZOR ANLAR YAŞADI

SULTANGAZİ'DE CAM PATLADI, STANT UÇTU, BEBEK ARABALI KADIN ZOR ANLAR YAŞADI

SULTANGAZİ'DE CAM PATLADI, STANT UÇTU, BEBEK ARABALI KADIN ZOR ANLAR YAŞADI

SULTANGAZİ'DE CAM PATLADI, STANT UÇTU, BEBEK ARABALI KADIN ZOR ANLAR YAŞADI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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