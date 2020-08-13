Sultangazi'de çam ağaçlarının saksılarıyla çalınma anları kamerada
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Sultangazi'de çam ağaçlarının saksılarıyla çalınma anları kamerada

Emin YEŞİL/ Sultangazi'de işyerinin önünde bulunan çam ağaçlarını saksılarıyla çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de çam ağaçlarının saksılarıyla çalınma anları kamerada
13.08.2020 09:20 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:23

Emin YEŞİL/ Sultangazi'de işyerinin önünde bulunan çam ağaçlarını saksılarıyla çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde geçen Salı günü 04.00 sıralarında meydana geldi. B Caddesi'nde temizlik çalışması yapan ilçe belediyesine bağlı temizlik personeli, bir işyerinin önünde bulunan saksıdaki çam ağacına çarparak devirdi. Caddedeki temizlik çalışmasını tamamlayan görevliler buradan ayrıldı. Temizlik görevlilerinin ayrılmasından sonra işyerinin önüne gelen bir kişi, yerdeki çam ağacını saksısıyla alarak olay yerinden uzaklaştı. Kısa bir süre sonra tekrar olay yerine gelen kişi, bu kez de saksıdaki diğer çam ağacını aldı. 

HIRSIZLIK ANI KAMERADA 

O anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, temizlik çalışması yapan görevlinin işyerinin önündeki çam ağacına farkında olmadan çarptığı, yere devrilen ağaca dönüp bakan görevlinin kaldırımda bulunan çöpleri toplayarak yoluna devam ettiği görülüyor. Temizlik görevlilerinin caddeden ayrılmasından sonra bir kişi işyerinin önüne gelerek, yerdeki çam ağacını kucaklayıp götürdüğü kameraya yansıyor. Kısa bir süre sonra yeniden işyerinin önüne gelen kişi, bu kez de saksıdaki diğer çam ağacını alarak, olay yerinden uzaklaşıyor. 

Kaynak: DHA

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