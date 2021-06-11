Sultangazi'de bulunan bir apartmanın su saatleri çalındı
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Sultangazi'de bulunan bir apartmanın su saatleri çalındı

Sultangazi'de bulunan bir apartmanın su saatleri çalındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultangazi'de bulunan bir binada su saatleri çalınan daireler neye şoke oldu.

Sultangazi'de bulunan bir binada su saatleri çalınan daireler neye şoke oldu. Mağdurlardan Canan Kardaş, "Özellikle son bir aydır bu gibi durumlarla sıkça karşılaşmaya başladık binamızda ayakkabı hırsızlığı ve su saati hırsızlığı yaşanıyor ve mağdur oluyoruz" dedi.

Sultangazi'de son günlerde sıkça yaşanmaya başlayan başta su saati ve ayakkabı hırsızlığı olayına bir yenisi daha eklendi. Yunusemre Mahallesi 1395'inci sokakta saat 10.30 sıralarında daire sahipleri su saatlerinin yerinde olmadığını görünce şaşkına döndü. Mağdurlardan Canan Kardaş, "Özellikle son bir aydır bu gibi durumlarla sıkça karşılaşmaya başladık binamızda ayakkabı hırsızlığı ve su saati hırsızlığı yaşanıyor ve mağdur oluyoruz" dedi.

Babası Hatip Kardaş ise "Çok büyük bir felaket ve sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz saat 10 buçuk civarıydı bana su saatlerinin çalındığı bilgisini verdiler gelip baktım ki saatler yerinde değil 3 daireye ait su saatini söküp götürmüşler bu nedenle yanımızdaki komşularımızın dairelerine su bastı ben yaklaşık 3 saat boyunca akan suyu durdurmak için mücadele ettim birazda acemi olduğum için önlemini alamadım bu nedenle büyük sıkıntı yaşadım şuanda büyük mağduriyet yaşıyoruz" dedi.

Daire sahiplerinden Fikri Ögtem, "Ben yukarıda oturuyordum hanım girişteki su saatlerinin çalındığını söyledi mağdur edildik böyle bir şey olmaması gerekirdi bugün gelip su saatini bile çalmaya tenezzül eden yarın beni de keser ve herşeyi yapar bu duruma bir önlem alınması gerekiyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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