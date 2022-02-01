Sultangazi'de boşaltılan binadan kalorifer peteklerini çalmaya çalıştılar - Haberler
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Sultangazi'de boşaltılan binadan kalorifer peteklerini çalmaya çalıştılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sultangazi'de boşaltılan binadan kalorifer peteklerini çalmaya çalıştılar

Sultangazi'de boş binadan kalorifer peteklerini çalmaya kalkışan iki hırsız, kameralara yansıdı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de boş binadan kalorifer peteklerini çalmaya kalkışan iki hırsız, kameralara yansıdı.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binaya giren iki hırsız, petekleri çalmaya çalıştı. Petekleri olay yerine birlikte geldikleri taksiye yüklemeye çalışan hırsızlar, mahallelinin tepkisiyle karşılaştı. Petekleri sokak ortasında bırakan hırsızlar taksiye binerek kaçtı. Bu sırada sokağa inen mahalleli de taksiyi durdurmaya çalıştı. Yaşananlar kameraya yansıdı.

Olay yerine çağrılan polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

geri dönüşüm, Sultangazi, 3. Sayfa, Haber

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