Sultangazi'de bisiklet çaldıkları belirlenen iki şüpheli tutuklandı

SULTANGAZİ, İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de bisiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Sultançiftliği Mahallesi'nde 11 Ocak'taki hırsızlığın ardından bazı sosyal medya uygulamalarında "Sayın Cumhurbaşkanımızın hediye ettiği bisikleti çaldılar" başlığıyla yer alan haberler üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlığın yapıldığı yer ile çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin E.G. ve B.A. olduğunu belirledi.

Zanlılar, 14 Ocak'ta 50. Yıl Mahallesi'nde gözaltına alındı, bisiklet sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G. ve B.A. tutuklandı.

AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri

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