Sultangazi'de bisiklet çaldığı belirlenen iki şüpheli yakalandı - Haberler
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Sultangazi'de bisiklet çaldığı belirlenen iki şüpheli yakalandı

Sultangazi'de bisiklet çaldığı belirlenen iki şüpheli yakalandı
AA / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Sultangazi'de, bisiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de, bisiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Sultançiftliği Mahallesi'nde 11 Ocak'ta meydana gelen hırsızlığın ardından bazı sosyal medya uygulamalarında "Sayın Cumhurbaşkanımızın hediye ettiği bisikleti çaldılar" başlığıyla yer alan haberler üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlığın yapıldığı yer ile çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin E.G ve B.A olduğunu belirledi.

Şüpheliler, 14 Ocak'ta 50. Yıl Mahallesi'nde gözaltına alınırken bisiklet sahibine verildi.

İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri

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