SULTANGAZİ'DE BİR MİNİBÜS DOLUSU KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
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SULTANGAZİ'DE BİR MİNİBÜS DOLUSU KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de, gelen ihbarı değerlendiren polisin operasyonu sonucu bir minibüs dolusu kaçak göçmen yakalandı.

SULTANGAZİ'de, gelen ihbarı değerlendiren polisin operasyonu sonucu bir minibüs dolusu kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri taşıyan minibüsün şoförü kaçarken Suriye uyruklu göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Olay, dün Cebeci Mahallesi 2499 Sokak'ta meydana geldi. Çok sayıda kaçak göçmenin bir minibüse bindiğini gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Polis ihbarın yapıldığı adrese geldiği sırada minibüs şoförü, olay yerinden kaçtı. Bazı mülteciler de olay yerinden koşarak, kaçmaya çalıştı. Kaçan kişiler, kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alınırken, minibüs şoförünü arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan göçmen kaçakçılarıyla birlikte hareket ettiği düşünülen Suriye uyruklu bir kişi de gözaltına alındı. Yakalanan 25'e yakın kaçak göçmen polis merkezi amirliğine götürüldü.

SULTANGAZİ'DE BİR MİNİBÜS DOLUSU KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE BİR MİNİBÜS DOLUSU KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE BİR MİNİBÜS DOLUSU KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE BİR MİNİBÜS DOLUSU KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE BİR MİNİBÜS DOLUSU KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE BİR MİNİBÜS DOLUSU KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE BİR MİNİBÜS DOLUSU KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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