Sultangazi'de bir kişinin öldürülmesi bir kişinin de yaralanmasına ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Sultangazi'de, 3 ay önce bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı iki olaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 13 Haziran'da Zübeyde Hanım Mahallesi'nde Doğukan Çelik'in (19) sokakta öldürülmesi ile başka bir noktada Musa Can A'nın silahla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, iki motosikletteki 4 şüphelinin, cinayetin yaşandığı sokağa gelerek maktul Doğukan Çelik'i silahla öldürdükleri, olay yerinden kaçarken Gazi Caddesi üzerinde yol kenarında bulunan bir grup vatandaşla münakaşaya girdikten sonra silahla ateş etmeleri üzerine Musa Can A'nın yaralandığı belirlendi.

Cinayetin işlendiği bölgede araştırmalarını derinleştiren ekipler, Doğukan Çelik'in önünde öldürüldüğü evin İrfan B. isimli şahsın ağabeyine ait olduğunu, saldırı sırasında olay yerinde bulunan İrfan B'nin ise cinayetten iki gün önce M.D. ile D.D. çiftinin 10 yaşındaki kızına tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını tespit etti.

Bunun üzerine, öldürülmesi hedeflenen kişinin İrfan B. olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, M.D. ve D.D. çiftiyle tacize uğradığı iddia edilen kızın dayısı Y.A'yı teknik takibe aldı.

Araştırmaların devamında, motosikletli 4 saldırgandan 3'ünün Taha B.G. (20), Ahmet D.B.A. (21) ve Abdurrahman Ç. (29) olduğunu belirleyen ekipler, bu 3 şüpheliyle olayın azmettiricisi olabileceği değerlendirilen M.D, D.D. ve Y.A'yı 10 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı baskınla gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 6 kişiden M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklandı.