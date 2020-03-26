Sultangazi'de bir kadın evinde ölü bulundu
Sultangazi'de bir kadın evinde ölü bulundu.
26.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:36
Sultangazi'de bir kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi, 2856. Sokak'taki evinde annesinin yatağında hareketsiz yattığını gören kızı, polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, 42 yaşındaki Ş.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin haber vermesi üzerine eve halk sağlığı ekipleri de sevk edildi.
Cenaze, test için tahlillerin alınmasının ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA