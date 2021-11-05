Sultangazi'de bir evde tüp patlaması sonucu 1 kişi yaralandı - Haberler
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Sultangazi'de bir evde tüp patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
Sultangazi'de bir evde tüp patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

Sultangazi'de 4 katlı binanın üst katındaki dairede tüp patlaması sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de 4 katlı binanın üst katındaki dairede tüp patlaması sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Zübeyde Hanım Mahallesi 1288. Sokak'ta 4 katlı binanın en üst katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle tüp patladı. Patlamada evde bulunan 25 yaşındaki N.A. yaralanırken binadan kopan parçalar nedeniyle iki araç zarar gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yaralı N.A., Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binanın bulunduğu sokaktaki doğalgaz akışı, İGDAŞ ekiplerince kesildi.

Ekipler, patlama nedeniyle kullanılamaz hale gelen dairede inceleme yapıyor.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri
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