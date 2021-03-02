Sultangazi'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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Sultangazi'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

02.03.2021 03:31 | Son Güncelleme: 02.03.2021 03:34
Sultangazi'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Sultangazi'de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sultangazi'de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esentepe Mahallesi 2367. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında mahsur kalan anne ve babayı oğulları daireden çıkardı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerinde müdahale etti.

Yangın bitişik nizamda bulunan diğer binalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çatı katında hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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