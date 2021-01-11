Sultangazi'de bir binanın balkonu çöktü
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Sultangazi'de bir binanın balkonu çöktü

11.01.2021 09:51 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:03

Sultangazi'de bir binanın balkonu çöktü.

Sultangazi'de bir binanın balkonu çöktü.

Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Mahallesi 2124 Sokak'taki 4 katlı bir binanın birinci katındaki dairenin balkonu henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, binanın etrafına şerit çekildi.

Balkonu çöken daire tahliye edildi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Sultangazi'de bir binanın balkonu çöktü
Sultangazi'de bir binanın balkonu çöktü
Sultangazi'de bir binanın balkonu çöktü
Sultangazi'de bir binanın balkonu çöktü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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