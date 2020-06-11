Sultangazi'de binanın çatısı alev alev yanıyor (1)
SULTANGAZİ'de bir binanın çatısı alev alev yanıyor.
11.06.2020 19:38 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:42
SULTANGAZİ'de bir binanın çatısı alev alev yanıyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
- İstanbul
İsmetpaşa mahallesi 114. Sokak'ta bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler yanlardaki binaların çatılarına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.
- İstanbul
Kaynak: DHA