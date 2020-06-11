SULTANGAZİ'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANIYOR (1) Şahin BOZKURT / İSTANBUL DHASultangazi'de bir binanın çatısı alev alev yanıyor.

Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA

Sultangazi'de bir binanın çatısı alev alev yanıyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İsmetpaşa mahallesi 114. Sokak'ta bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler yanlardaki binaların çatılarına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor

Kaynak: DHA