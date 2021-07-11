SULTANGAZİ'DE BİLGİSAYAR KASASI HIRSIZLIĞI KAMERADA
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SULTANGAZİ'DE BİLGİSAYAR KASASI HIRSIZLIĞI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultangazi'de bir iş yerinde yaşanan bilgisayar kasası hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de bir iş yerinde yaşanan bilgisayar kasası hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Temmuz Perşembe günü Uğur Mumcu Mahallesi 2129 Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, kapalı olan iş yerinin kapısını manyetik kartla açtıktan sonra içeri girdi. İçeride bulunan bilgisayar kasasını çalan şüpheli, olay yerinden uzaklaştı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Yaşanan o anlar bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin manyetik kartla iş yerinin kapısını açtıktan sonra içeri girdiği ve kısa bir süre sonra bilgisayar kasası ile dışarı çıkarak sokaktan ayrıldığı görülüyor. Şüphelinin tanınmamak ve güvenlik kameralarına yakalanmamak için şapka taktığı da kameraya yansıyor.

SULTANGAZİ'DE BİLGİSAYAR KASASI HIRSIZLIĞI KAMERADA
SULTANGAZİ'DE BİLGİSAYAR KASASI HIRSIZLIĞI KAMERADA
SULTANGAZİ'DE BİLGİSAYAR KASASI HIRSIZLIĞI KAMERADA
SULTANGAZİ'DE BİLGİSAYAR KASASI HIRSIZLIĞI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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