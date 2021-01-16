Sultangazi'de beton mikseri devrildi
16.01.2021 19:06 | Son Güncelleme: 16.01.2021 19:24
Sultangazi Mahmutbey Yolu üzerinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda beton mikseri devrildi.
Sultangazi Mahmutbey Yolu üzerinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda beton mikseri devrildi.
- İstanbul
Kaza, akşam saatlerinde Mahmutbey yolu üzerinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikserinin önce yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı, ardından devrildi. İhbar üzerinde olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, devrilen mikser vinç ile kaldırıldı. Beton mikserinin sürücüsünün durumun iyi olduğu öğrenildi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı