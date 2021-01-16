Sultangazi'de beton mikseri devrildi
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Sultangazi'de beton mikseri devrildi

16.01.2021 19:06 | Son Güncelleme: 16.01.2021 19:24
Sultangazi'de beton mikseri devrildi

Sultangazi Mahmutbey Yolu üzerinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda beton mikseri devrildi.

Sultangazi Mahmutbey Yolu üzerinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda beton mikseri devrildi. 

Kaza, akşam saatlerinde Mahmutbey yolu üzerinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikserinin önce yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı, ardından devrildi. İhbar üzerinde olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, devrilen mikser vinç ile kaldırıldı. Beton mikserinin sürücüsünün durumun iyi olduğu öğrenildi. 


- İstanbul
Sultangazi'de beton mikseri devrildi
Sultangazi'de beton mikseri devrildi
Sultangazi'de beton mikseri devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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