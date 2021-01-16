Sultangazi'de beton mikseri devrildi

Kaza, akşam saatlerinde Mahmutbey yolu üzerinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikserinin önce yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı, ardından devrildi. İhbar üzerinde olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, devrilen mikser vinç ile kaldırıldı. Beton mikserinin sürücüsünün durumun iyi olduğu öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı