Sultangazi'de bekçiler, şehit meslektaşları için lokma dağıttı

Emin YEŞİL / KÜÇÜKÇEKMECE'de polisten kaçan şüphelilerin otomobil ile çarptığı iki bekçiden Kansu Turan (28) adına Sultangazi'de lokma dağıtıldı.

Emin YEŞİL/ KÜÇÜKÇEKMECE'de polisten kaçan şüphelilerin otomobil ile çarptığı iki bekçiden Kansu Turan (28) adına Sultangazi'de lokma dağıtıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gece saatlerinde yol denetiminden kaçarak dur ihtarına uymayan sürücü Küçükçekmece Atakent Mahallesinde denetim yapan gece bekçiler Kadir Aykutluğ ve Kansu Turan'a çarpmıştı. Kaza sonrası bacağı kopan bekçi Turan, tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gece Kartalları olarak bilinen mahalle bekçileri, meslektaşları Kansu Turan ve tüm şehitler adına 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda Cuma namazı çıkışı lokma dağıttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı