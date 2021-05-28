Sultangazi'de bekçiler, şehit meslektaşları için lokma dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Sultangazi'de bekçiler, şehit meslektaşları için lokma dağıttı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Emin YEŞİL / KÜÇÜKÇEKMECE'de polisten kaçan şüphelilerin otomobil ile çarptığı iki bekçiden Kansu Turan (28) adına Sultangazi'de lokma dağıtıldı.

Emin YEŞİL/ KÜÇÜKÇEKMECE'de polisten kaçan şüphelilerin otomobil ile çarptığı iki bekçiden Kansu Turan (28) adına Sultangazi'de lokma dağıtıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gece saatlerinde yol denetiminden kaçarak dur ihtarına uymayan sürücü Küçükçekmece Atakent Mahallesinde denetim yapan gece bekçiler Kadir Aykutluğ ve Kansu Turan'a çarpmıştı. Kaza sonrası bacağı kopan bekçi Turan, tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gece Kartalları olarak bilinen mahalle bekçileri, meslektaşları Kansu Turan ve tüm şehitler adına 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda Cuma namazı çıkışı lokma dağıttı.

 


Sultangazi'de bekçiler, şehit meslektaşları için lokma dağıttı
Sultangazi'de bekçiler, şehit meslektaşları için lokma dağıttı
Sultangazi'de bekçiler, şehit meslektaşları için lokma dağıttı
Sultangazi'de bekçiler, şehit meslektaşları için lokma dağıttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
'İcradan otomobil alacağız' yalanıyla dolandırıcılığa 5'er yıl hapis
'İcradan otomobil alacağız' yalanıyla dolandırıcılığa 5'er yıl hapis
AVCILAR'DA TEMİZLİK İŞÇİSİ 5 AYDA 2 KEZ CÜZDAN BULUP, SAHİPLERİNE TESLİM ETTİ
AVCILAR'DA TEMİZLİK İŞÇİSİ 5 AYDA 2 KEZ CÜZDAN BULUP, SAHİPLERİNE TESLİM ETTİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Mustafa Sarıgül Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli
Magazin Deniz Çakır Ebru Gündeş Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sultangazi'de bekçiler, şehit meslektaşları için lokma dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 17:40:11. #1.14#

title