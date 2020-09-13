Son dakika haberi... SULTANGAZİ'DE BEDAVA DÖNER DAĞITILDI, SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI
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Son dakika haberi... SULTANGAZİ'DE BEDAVA DÖNER DAĞITILDI, SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Son dakika haberi: SULTANGAZİ'de lokanta açılışında bedava döner dağıtılınca sosyal mesafe ve maske takma kuralı hiçe sayıldı.

Son dakika haberi... SULTANGAZİ'DE BEDAVA DÖNER DAĞITILDI, SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI
13.09.2020 11:17 | Son Güncelleme: 13.09.2020 11:30
SULTANGAZİ'de lokanta açılışında bedava döner dağıtılınca sosyal mesafe ve maske takma kuralı hiçe sayıldı.

50. Yıl Mahallesi C Caddesi üzerinde Suriyeli  uyruklu bir kişi, lokanta açılışı yaptı. Açılışa özel bedava döner dağıtımında bulundu. Bedava dönere en çok çocuklar ilgi gösterdi. Zaman zaman yoğun kalabalık oluştu. Sosyal mesafe ve maske takma kuralının hiçe sayılarak açılış yapıldığı ihbarını alan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı motorize Yunus polisi, olay yerine gitti. İş yeri sahibi ve çalışanlarının yanı sıra bedava döner almak isteyen çoğu kişinin maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Gördüğü manzara karşısında şaşıran bir polis memuru, iş yeri sahibine, "Önce sağlık. O kadar tedbir alıyoruz. Sizin yaptığınıza bakın" dedi. İçeride bulunanları dışarı çıkaran  ekipler, iş yeri sahibini kurallara uyması yönünde uyardı. Ekipler, maskesi bulunmayanlara da maske dağıttı.

Görüntü dökümü: -------------------Polisin gelişi-Vatandaşları uyarması-Dükkan sahibini uyarması-Uyarılar üzerine maske takanlar-Polisin maske dağıtması

-Genel ve detaylar


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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