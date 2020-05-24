Sultangazi'de bayram coşkusu evlerde yaşandı
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Sultangazi'de bayram coşkusu evlerde yaşandı

Ramazan Bayramı coşkusu Sultangazi'de sokaklara, balkonlara taşındı.

Sultangazi'de bayram coşkusu evlerde yaşandı
24.05.2020 12:38 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:41

Ramazan Bayramı coşkusu Sultangazi'de sokaklara, balkonlara taşındı. Sevilen masal kahramanları ve rengarenk vosvoslar, evlerinde kalan çocuklara bayram sevinci yaşattı. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, sokakları tek tek dolaşarak ilçe sakinlerinin bayramını kutladı.

Ramazan Bayramı bu yıl, koronavirüs salgını nedeniyle her yıl olduğundan daha farklı kutlanıyor. Milyonlarca vatandaş, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramı evlerinde geçiriyor. Sultangazi Belediyesi, evlerinde olan çocukların bayram coşkusunu yaşaması için harekete geçti. Birbirinden renkli nostaljik araçların, Hacivat-Karagöz'ün ve masal kahramanlarının bulunduğu kortej, Sultangazi sokaklarını dolaştı.

"HERKESE MUTLU, HUZURLU, HAYIRLI BAYRAMLAR DİLİYORUM"

Sultangazi sokaklarını dolaşarak komşularının bayramını kutlayan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Sultangazi'den herkese iyi bayramlar diliyorum. Çok zor zamanlar yaşadık. Ramazanın bereketiyle bitirdik. Herkesin bayramını gönülden tebrik ediyorum. Bugün Sultangazi'den sizlerle birlikteyiz. Sultangazi'nin 15 mahallesinin bütün caddelerinde sokaklarında çocuklarımızı, gençlerimizi eğlendirme adına, onları bir nebze olsun evlerinde mutlu etme adına bugün sokaklarda olacağız. Hacivatlarla karagözlerle, kukla oyunlarımızla farklı aktivitelerimizle bugün Sultangazi sokaklarında olacağız. Sultanşehir'de yaşayanlar daha mutlu olsun diye bizler de gayret ediyoruz, çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"BU BAYRAM ÖNCE SAĞLIK DEDİK"

Ramazan Bayramı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında geçmiş yıllara kıyasla farklı geçtiğini ifade eden Başkan Dursun, "Bu ramazanda doya doya sevdiklerimizle bir arada olamadık. İftar sofralarının bereketini paylaşamadık. Ama korona virüse kaşı da elimizden geldiği kadar bütün tedbirlerimizi aldık. Bu bayram önce sağlık dedik. Evde kalalım sağlıkla kalalım dedik. İnşallah nice bayramlarda sağlıkla kalırsak yine bir arada oluruz. Birbirimize yeniden sarılırız. Ama bu bayram evdeyiz. Evde kal Sultangazi, evde kal İstanbul, evde kal Türkiye dedik. Bu bayramda böyle geçti. Her işte bir hayır vardır diyoruz. Herkesin bayramı kutlu, mutlu, mübarek olsun" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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