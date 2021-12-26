SULTANGAZİ'DE BASKETBOL OYANYANLARA PİTBULL SALDIRISI: 2 YARALI

Olay, saat 16.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Akşemsettin Sokak Cumhuriyet Tramvay Durağı'nın yanındaki basketbol sahasında meydana geldi. Çok sayıda kişinin basket oynadığı sırada gelen pitbull cinsi köpek, topa saldırıp patlattı. Sahadakiler kaçışırken köpek 15 yaşındaki Muhammed Can Demirci ile 17 yaşındaki Samet Eren Özger'e saldırarak yaraladı. Kaçanların bir kısmı ağaca tırmanırken bir kısmı yakındaki kafeye geçerek sığındı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis de çöp konteynerleriyle kapatarak köpeği sahaya hapsetti. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından 2 yaralıyı ambulansla Sultangazi Haseki Araştırma ve Eğitim Hastanesine kaldırdı. Bilgi verilmesiyle gelen Sultangazi Belediyesi Veteriner İşleri Hekimliği ekipleri, uyuşturucu iğneyle köpeği uyuttu. Sedyeyle alınan pitbull, Sultangazi Hayvan barınağına götürüldü.

SAHİBİ SALDI İDDİASI

"BİR ANDA KÖPEĞİN BOYNUNDAKİ KEMERİ ÇIKARDI ÜSTÜMÜZE SALDI"

"KÖPEĞİN SAHİBİNDEN DE, ORAYA GETİRİP SALANDAN DA ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ"

"KÖPEK İNSANLARA SALDIRINCA SAHİBİ DE KAÇTI"

"SAHİBİ KIŞKIRTTI, KIŞKIRTINCA KÖPEK DAHA DA AGRESİFLEŞTİ"

"AMBULANSA BİNDİRİLİRKEN HALA SALDIRMAYA ÇALIŞIYORDU"

Olay anına şahit olan Erdal Altuntaş, "Tramvaya binmeye giderken pitbull saldırısına uğradı bir çocuk. İlk başta pitbull ona saldırdı. Sonra sahaya girdi. Allah'tan buradakiler kaçtı. Tele tırmandılar. Hepimiz çok korkuyoruz bu pitbullardan ne yürüyebiliyoruz ne bir şey. Çocuk ambulansa bindirilirken bile kanını emdi diye mi nedir hala köpek o çocuğa saldırmaya çalışıyordu. Sahibi salmış demiyor ki, bu pitbull ısırır. Çevredekiler yumruk atarak kurtarabildi ilk ısırılan çocuğu" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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