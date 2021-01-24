SULTANGAZİ'de başıboş köpekler dehşeti yaşattı

SuILTANGAZİ'de 3 gün önce hayvanlarına bakmaya giden çoban Abdullah Gökerçin, köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralandı. Köy sakinleri benzer olayların sıklıkla yaşandığını dile getirerek yetkililerden yardım istedi.

Olay Cebeci Mahallesi Cebeci Köyü'nde yaşandı. Cebeci Köyü'nde bulunan hayvanlarına bakmak için yaya olarak giden çoban Abdullah Gökerçin(22), köyün girişinde çevredeki başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Gökerçin'in elbiselerini parçalayan köpekler, vücudunu çeşitli yerlerinden ısırdı. Yaşanan dehşet anlarını gören çevredeki vatandaşlar Gökerçin'in yardımına koştu. Vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan Abdullah Gökerçin, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gökerçin, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Köpeklerin aynı yerde başka kişilere de saldırdıkları iddia edildi.

"KOLUMU, BACAKLARIMI TUTTULAR"Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Abdullah Gökerçin, "Cebeci Köyü'nde hayvanlarım vardı. Onlara bakmak için geldim. Burada sahipsiz köpekler vardı. Benden önce de 5-6 kişiye saldırmışlardı. Yoldan geçerken bu köpekler bana da saldırdı. Kolumu bacaklarımı tuttular. Sağ olsun buradaki ağabeyler yardım ederek kurtardılar beni. Daha yeni aşıdan geliyorum. Kuduz aşısı yaptırdım" dedi.

AYNI YERDE İKİNCİ SALDIRIAynı yerde saldırıdan birkaç gün sonra bir başka vatandaş aynı köpeklerin saldırısına uğradı. Yola yürüdüğü sırada köpeklerin saldırısına uğrayan Serhat Gedik isimli vatandaş köpekler her iki ayağından ısırdı. Yoldan geçen sürücülerin yardımıyla kurtarılan Gedik, kaldırıldığı hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Aynı köpeklerin kendi yakınlarına da saldırdığını söyleyen köy sakinleri ise, köpeklerin çok saldırgan olduğunu, bu olayların sık sık yaşandığını dile getirilerek, yetkililerden yardım istedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMASultangazi Belediyesi Veteriner İşleri Şefliği Veteriner hekim Soner Bozkurtlar olayla ilgili açıklama yaptı.

Bozkurtlar, "Bu tarz talep ve şikayetler kurumumuza oldukça sık geliyor. Sahipsiz başı boş köpekler ya da daha önce kısırlaştırılmış küpeli köpekler kanun gereği doğal ortamlarına salınıyor. Olması gereken de hayvanların doğaya salınması çünkü çok fazla sayıda hayvan var. Bu hayvanları sonsuza kadar tutabileceğimiz bir alanımız yok. Bizler gelen hayvanların tedavilerini yapıldıktan sonra kısırlaştırma işlemlerini de yapıp çip takılıyor. Sultangazi ilçemiz içerisinde gerçekleşen bu olayın ihbarını aldıktan sonra ekiplerimizi hemen olay yerine yönlendirdik. Ama ekiplerimizin iki defa gitmelerine rağmen köpekleri yakalayamadı. Küpeli hayvanları kanun gereği aldıktan kısa bir süre sonra doğaya geri bırakmamız gerekiyor. Bu tarz saldırı olaylarında vatandaşlarımız ısırma tutanağıyla belediyemize geldiği zaman köpekleri toplamaya yönelik ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Bir takım grup bu hayvanlar bize saldırıyor ve toplayın diyor. Bir takım grup ise bu hayvanlar küpeli siz bu hayvanları alamazsınız diyor. Bizde bir şekilde orta yolu bulmaya çalışıyoruz" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı